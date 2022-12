Corona-Prognose zeigt Stagnation über Feiertage

Werbung

Außerdem könnten feiertagsbedingte Anomalien bei den Meldungen aus den Spitälern nicht ausgeschlossen werden, deshalb werde die nächste Prognose erst in zwei Wochen, am 4. Jänner veröffentlicht. Für dieses Datum werden österreichweit auf den Normalstationen 941 bis 1.557 Corona-Infizierte erwartet, mit einem Mittelwert von 1.210 Betten, der exakt dem Stand vom (gestrigen) Dienstag entspricht. Auch der aktuelle Belagsstand mit 73 schwerst Covid-Kranken auf den Intensivstationen dürfte innerhalb der kommenden zwei Wochen in etwa gleich bleiben.

Bei den Neuinfektionen deuten Abwassermonitoring und offiziell gemeldete Fallzahlen ebenfalls auf eine Stagnation hin. Hier ist aber ebenso feiertagsbedingt "zu erwarten, dass die Meldung der Positivtestungen gewissen Unregelmäßigkeiten unterliegt", erläuterten die Experten und Expertinnen von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Aktuell werden österreichweit im Schnitt knapp 4.900 positive Tests pro Tag gemeldet.

In Österreich sind am Dienstag 5.731 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das lag über dem Schnitt, bei dem es laut AGES in der vergangenen Woche täglich 4.736 neue Ansteckungen gab. Im Spital lagen Stand Mittwochvormittag 1.250 Infizierte, das bedeutet ein Minus von 33 im Vergleich zum Vortag. Davon befinden sich 65 auf der Intensivstation, das sind um acht weniger als gestern.

Am Dienstag wurden 13 Corona-Todesfälle gemeldet. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen in Wien diesbezüglich Nachmeldungen und es kommt deshalb bei den Meldungen immer wieder zu Zeitverzögerungen. In der vergangenen Woche sind 59 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt hat die Pandemie bisher 21.345 Menschenleben in Österreich gefordert. Aktuell gibt es 50.307 laborbestätigte aktive Fälle - Tendenz steigend. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt momentan bei 367,2 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, am Vortag waren es 380,9.