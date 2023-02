Epidemie Corona-Prognose zeigt weiteres Plus in Spitälern

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Aber nur ein Fünftel der Infizierten ursächlich wegen Covid im Spital Foto: APA/Centers for Disease Control and Prevention

D as Covid-Prognosekonsortium geht weiterhin von einem Anstieg der Corona-Infizierten in den Spitälern aus. Innerhalb der vergangenen sieben Tage war die Zahl bereits um 43 Prozent auf 1.370 Betroffene angewachsen. Trotz des Anstiegs sei davon auszugehen, dass der Covid-Belag in den kommenden zwei Wochen unter den Spitzenwerten des Vorjahres bleibt, hieß es in dem Mittwochsupdate. Zudem sei nur etwa ein Fünftel der Spitalsaufnahmen von Infizierten ursächlich wegen Covid-19.