Corona-Schutzmaßnahmen Masken fallen und Impfpflicht bleibt über Sommer ausgesetzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rauch und Edtstadler geben Corona-Erleichterungen bekannt Foto: APA/ROBERT JAEGER

D ie Corona-Schutzmaßnahmen werden weitgehend zurückgenommen. Die derzeit noch im lebensnotwendigen Handel und in Öffis geltende Maskenpflicht wird ab 1. Juni für vorerst drei Monate ausgesetzt, in Spitälern und Heimen bleibt sie aufrecht. Außerdem bleibt die Impfpflicht über den Sommer weiter ausgesetzt. Das haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.