Epidemie Corona-Tests an Schulen wurden nicht ordentlich erfasst

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rechnungshof-Kritik an Schul-Covidtests Foto: APA/ANJA OBERKOFLER

D er Rechnungshof (RH) übt in einem noch unveröffentlichten Rohbericht Kritik an der mangelnden Erfassung des Verbleibs von Coronatests an Schulen. Von rund einem Drittel der 2021 ausgelieferten Antigentests wisse man nicht, wo sie seien - das entspricht rund 35 Mio. Tests im Wert von 74 Mio. Euro, berichteten "Standard" und "ZiB1" am Freitag. Das Bildungsministerium habe es versäumt, für ein funktionierendes Monitoring des Verbrauchs bzw. der Bestände an Schulen zu sorgen.