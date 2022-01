Corona-Zahlen-Pannen beflügeln Briefverkehr

Die Daten-Probleme im Zusammenhang mit Corona haben zwei der Hauptprotagonisten in der Pandemie zum Briefe schreiben motiviert. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) richtete eine Botschaft direkt an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), in der er ein "erheblichen Sicherheitsrisiko" beklagte und betonte, noch nie seit Beginn der Pandemie so schlecht über die aktuelle Situation in Wien informiert gewesen zu sein. Mückstein antwortete betont hilfsbereit.