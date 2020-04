Oranje-Spieler & Verband schnüren Millionen-Hilfspaket .

Der niederländische Fußball-Bund KNVB und die Nationalspieler haben gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor (ING Bank) ein Hilfspaket von rund elf Millionen Euro für die von der Coronakrise getroffenen Vereine geschnürt. Damit solle Clubs geholfen werden, die durch die Coronakrise in finanzielle Not geraten sind, teilte der KNVB am Montag mit.