Es mussten im Vergleich zum Vortag weniger Menschen aufgrund fehlender Tests zurückgewiesen werden. Während am Freitag noch 459 Menschen die Ausreise untersagt wurde, waren es am Samstag nur mehr 355, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage am Sonntag.

Insgesamt wurden 15.290 Personen an den 44 Kontrollpunkten angehalten, 9.087 Fahrzeuge - inklusive Züge - wurden überprüft. Die Menschen seien "diszipliniert" gewesen, es gab nur wenige "Unmutsäußerungen", hieß es. Die Kontrollen hätten auch zu keinen Staus geführt. Es gab lediglich "geringfügige Wartezeiten" auf der Inntalautobahn A12 an der Grenze zu Deutschland.