136 Neuinfektionen in Österreich .

Die 136 Neuinfektionen, die am Samstag gemeldet wurden, liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 151. Die Sieben-Tages-Inzidenz ging auf 11,9 Fälle je 100.000 Einwohner zurück, so Gesundheits- und Innenministerium. Aktuell gibt es in Österreich noch 2.880 aktive Fälle, um 208 weniger als am Freitag.