552 Neuinfektionen in Österreich .

552 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich innerhalb eines Tages registriert worden (Stand Mittwoch 9.30 Uhr) - das ist der höchste Wert seit Ende Mai. Am gestrigen Dienstag waren noch 367 Neuansteckungen gemeldet worden. In Wien hat sich die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages von 74 auf 163 Fälle mehr als verdoppelt, ebenso wie in Oberösterreich (von 52 auf 109), geht aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervor.