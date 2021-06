64 Neuinfektionen in Österreich gemeldet .

64 Corona-Infektionen sind in Österreich seit gestern, Dienstag, gemeldet worden (Stand Mittwoch, 9.00 Uhr). Keine belastbaren Zahlen gab aus Salzburg wegen einer Datenbereinigung. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (81). Gestern waren es - durch eine Datenbereinigung aus Kärnten bedingt - gar nur 29. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug zuletzt 6,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Mittwoch gibt es in Österreich 1.959 aktive Fälle, 81 weniger als am Vortag.