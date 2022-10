Coronavirus 9.596 Neuinfektionen und 88 Spitalspatienten weniger

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

18 weitere Covid-Tote Foto: APA/dpa-Zentralbild

A m Mittwoch sind österreichweit 9.596 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395 Fällen. In den Spitälern lagen am Donnerstagvormittag 2.380 Infizierte, 88 weniger als am Vortag und ein Minus von 170 zur Vorwoche. 132 Schwerstkranke werden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl stieg innerhalb einer Woche um sieben Patienten. 18 Covid-Tote kamen seit dem Vortag auf insgesamt 20.971 Opfer hinzu.