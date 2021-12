Ärztekammer für lockerere Quarantäne für Dreifachgeimpfte

Die Ärztekammer betonte in einer Aussendung, die Studienlage würde "immer deutlicher" zeigen, dass dreifach geimpfte Menschen auch vor der Omikron-Variante des Coronavirus "gut geschützt" sind. Der Schutz sei zwar nicht ganz so groß wie bei der Delta-Variante, mit einer Booster-Impfung betrage die Schutzwirkung aktuellen Studien zufolge aber immer noch "sehr gute 75 Prozent", so die Präsidenten der neun österreichischen Landesärztekammern in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Schutz gegen schwere Verläufe und Hospitalisierung dürfte "noch deutlich größer sein".

Dies müsse sich auch bei den geplanten Quarantäneregeln widerspiegeln, verwies die Ärztekammer auf die - strengen - Empfehlungen des Gesundheitsministeriums. Laut diesen sollen ja all jene Personen, die Kontakt mit einem Omikron-Infizierten hatten, automatisch als K1-Kontaktperson gelten. Das bedeute 14 Tage Quarantäne ohne die Möglichkeit, sich freizutesten. "Das erscheint uns zu streng und würde darüber hinaus Ärztinnen und Ärzte gerade jetzt in ihrer Arbeit über Gebühr behindern", sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. "Auch bei Omikron sollten dreifach geimpfte Menschen entweder von vornherein als K2-Kontaktpersonen gelten oder wenigstens die Möglichkeit bekommen, sich nach fünf Tagen freizutesten - so wie es bisher für Geimpfte bei der Delta-Variante war."

Schließlich gelte es gerade jetzt, die Menschen von den Vorteilen der COVID-Schutzimpfung und besonders auch der dritten Impfung zu überzeugen, betonen die neun Präsidenten. "Wir brauchen hier Differenzierung und diese ist auch von der wissenschaftlichen Datenlage ausreichend gedeckt", so Szekeres, der auch auf die Motivation für den "dritten Stich" verwies.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte zuvor im Ö1-"Morgenjournal", er gehe davon aus, dass die strengen Quarantäneregeln bei Omikron ohnehin "keine lange Phase sein" werde. Die Erfahrungen würden dafür sprechen, dass diese Regelung "nach zwei, drei, maximal vier Wochen" vorbei sein werde. "Und dann hat diese Form der Quarantäne keinen Sinn mehr", meinte er. "Wenn wir dann einmal bei Hunderten Fällen sind, dann macht es keinen Sinn mehr (die strenge K1-Regel, Anm.)".

Mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage sagte Hacker, klar sei, dass "die Weihnachtszeit in dieser Phase immer ein bisserl ein Dilemma ist". Es sei gut und solle auch so sein, dass sich die Menschen treffen, wichtig sei, "dass wir begleitende Schutzmaßnahmen zu Verfügung stehen haben". In Wien stehe das PCR-Testsystem zur Verfügung: Er könne nur empfehlen, dass man vor Treffen mit der Familie oder den Liebsten einen PCR-Test vornimmt.

Wie konkret die Regeln über Weihnachten und den Jahreswechsel ausschauen, ist laut Regierungsangaben noch unklar. Der Gesundheitsminister und die Experten würden die Entwicklung genau beobachten, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat auf entsprechende Journalistenfragen. Der Lockdown für Ungeimpfte gilt noch bis einschließlich 21. Dezember, der Hauptausschuss des Nationalrats kann eine solche Maßnahme immer nur für zehn Tage beschließen. Nehammer ersuchte noch "um etwas Geduld", was die nächsten Schritte für die Feiertage betrifft. Man müsse den Experten etwas Zeit geben, in der Zwischenzeit solle man sich an die geltenden Maßnahmen wie FFP2-Maske und Handhygiene halten und sich impfen lassen.

Die Entwicklung im Lichte der offenbar deutlich ansteckenderen Variante Omikron nehme man "sehr ernst", versicherte Nehammer. Deshalb erfolge die Öffnung aus dem Lockdown dieser Tage nur mit "Sicherheitsgurt". Einmal mehr richtete der Kanzler die "dringende Bitte" an alle: "Gehen Sie impfen!" Die dritte Teilimpfung sei absolut notwendig, um die Impfung vorläufig zu komplettieren. "Ja, die Omikron-Variante wird mühsam", glaubt auch Nehammer, aber der dritte Stich sei die "Antwort der Wissenschaft" darauf.