In allen Bundesländern werden die Beratungszentren geschlossen, in dringenden Fällen stehen die AK-Berater telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Dies werde in Wien und auch in den Länderarbeiterkammern außer im Burgenland und in Salzburg praktiziert. Diese beiden bieten persönliche Beratung nach Terminvergabe derzeit noch vereinzelt an, heißt es von der AK zur APA.

Außerdem wird die AK Wien mit aktuellen Infos und Antworten auf häufig gestellte Fragen im Internet auf ihrer Homepage unter wien.arbeiterkammer.at informieren. Heute, Freitag, Nachmittag um 16 Uhr gibt es nach der Pressekonferenz der Regierungsspitze zu neuen Maßnahmen gegen das Coronavirus eine eigene AK-Pressekonferenz.