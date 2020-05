Die Ausgangsbeschränkungen blieben noch bis mindestens zum 1. Juni in Kraft, sagte Johnson am Sonntagabend in einer Fernsehansprache. Gleichzeitig aber sollen einige Lockerungen erfolgen.

So sollen laut Johnson ab Montag Menschen, für - wie etwa Bauarbeiter - die Heimarbeit nicht möglich ist, wieder zur Arbeit gehen dürfen. Ab Mittwoch soll es erlaubt sein, sich in einem lokalen Park die Sonne zu setzen oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts im Freien Sport zu treiben.