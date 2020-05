Besuche in Gefängnissen ab Montag wieder möglich .

Ab Montag sind Besuche in den heimischen Gefängnissen wieder erlaubt, nachdem im Kampf gegen SARS-CoV-2 bereits Ende Februar in den Justizanstalten weitgehende Einschränkungen in Kraft getreten waren. "Es gibt bereits mehr als 1.000 Anmeldungen nach vielen Wochen Besuchsstopp. Und es werden laufend mehr", berichtete Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Wochenende.