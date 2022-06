Coronavirus Biontech meldete wirksamen Impfstoff gegen BA.4/BA.5

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Unternehmen strebt die rasche Zulassung an. Foto: APA/AFP

D as Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben einen wirksamen Impfstoff gegen die neuen Varianten des Coronavirus entwickelt. Biontech teilte am Samstag mit, die Daten zu Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der beiden an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe seien positiv.