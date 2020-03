Britische Regierung verhängt Ausgangssperre .

Wegen der Corona-Krise verhängt Großbritannien eine mindestens dreiwöchige Ausgangssperre. Das erklärte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Die Maßnahmen würden noch am Montagabend in Kraft treten.