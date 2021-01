Britische Variante erstmals in Österreich nachgewiesen .

Die bereits im September in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Mutation wurde erstmals auch in Österreich nachgewiesen. In vier am Flughafen Wien-Schwechat genommenen Proben fand sich das Erbgut der Virus-Variante. Bei einer weiteren Person wurde überdies jene markante SARS-CoV-2-Variante nachgewiesen, die vermutlich in Südafrika entstanden ist. Zu den fünf Betroffenen zählen drei Kinder, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag.