Corona-Infektionen mit Höchststand von über 34.000 Fällen

Die Zahl der aktiven Fälle steht mit 244.393 und 18.623 mehr als am Tag zuvor nun fast bei einer Viertelmillion. In den kommenden ein bis zwei Wochen werden 35.000 bis 40.000 positive Tests pro Tag erwartet, sagten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vor dem Ministerrat, wo der neue Höchststand verkündet worden ist. Die Werte bewegen sich damit entlang der prognostizierten Zahlen. In rund 14 Tagen werde auch der Höhepunkt der Omikron-Welle zu sehen sein, sagte Mückstein.

Mittwoch voriger Woche waren 27.677 Neuinfektionen vermeldet worden - der bisherige Höchststand. Das davorige Allzeit-Hoch war vor zwei Wochen am 12. Jänner mit 17.006 Fällen erreicht worden, als die Omikron-Welle langsam an Fahrt aufnahm. Diese Zahl hat sich nun innerhalb von 14 Tagen also verdoppelt. Dass jeweils der Mittwoch für Rekordwerte sorgt, liegt u.a. daran, dass an diesem Tag die Ergebnisse der meisten an den Schulen durchgeführten PCR-Tests in das Meldesystem einfließen.

Die Positivrate der PCR-Tests ist weiter angestiegen und lag bei 4,1 Prozent, knapp über dem Wochenschnitt von 4,0 Prozent. Außer im Burgenland, Kärnten und Wien liegen die Positivraten jeweils bei über 5,0 Prozent, am höchsten ist dieser Wert in Salzburg mit 9,1 Prozent an positiven Tests. In den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als eine Million PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, 820.135 waren aussagekräftigere PCR-Tests, mehr als die Hälfte davon, nämlich über 471.000, wurden aus Wien eingemeldet.

Was die Neuinfektionen nach Bundesländern betrifft, so liegt Wien ganz vorne, mit Stand Mittwoch sind 9.968 neue Infektionen binnen 24 Stunden hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 2.353,5 in der Bundeshauptstadt, der dritthöchste Wert in Österreich, davor liegen Tirol (2.739,6) und Salzburg (2.614). Das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz ist das Burgenland mi 1.342,2.

Die Voraussage des Prognosekonsortiums vor einer Woche ging übrigens von einen Mittelwert von 31.463 Fällen für den heutigen Mittwoch aus, bei 1.204 lag der Wert der belegten Krankenhausbetten. Tatsächlich liegt dieser nun bei derzeit 1.316 Personen, das sind um 32 mehr als am Vortag gemeldet waren. 197 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Dienstag um acht und ist innerhalb einer Woche um vier Patienten angestiegen.

Zudem gab es seit gestern elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, in den vergangenen sieben Tagen starben im Schnitt täglich rund zehn Menschen, insgesamt wurden 74 Todesfälle registriert. Seit ihrem Ausbruch hat die Covid-19-Pandemie 14.030 Tote in Österreich gefordert.

26.620 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.734.275 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. 6.455.573 Menschen und somit 72,3 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz, 71,8 waren es noch vorige Woche. In den Bundesländern liegen die Schutzraten (gültiges Impfzertifikat) zwischen 78 (Burgenland) und 68 Prozent (Oberösterreich).