Eine Million aktive Fälle belasten das Leben in Italien

Eine Million der 59 Millionen Italiener sind aktuell infiziert. Insgesamt 2,5 Millionen Bürger sind in Quarantäne, weil sie sich angesteckt haben oder mit positiv getesteten Personen in Kontakt waren. Die kommenden Tage werden daher für die Aufrechterhaltung der wesentlichen öffentlichen Dienste schwierig, berichteten Medien am Montag. Der Nahverkehr wird durch Personalausfälle gebremst. Probleme gibt es auch im öffentlichen Dienst, bei der Müllabfuhr und in Spitälern.