Erneut weniger positive Selbsttest an Schulen .

Die aktuell positive Entwicklung der Infektionszahlen in Österreich spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Antigenschnelltests an den Schulen wider: Bei 2,45 Millionen Selbsttests, die zwischen Freitag vergangener Woche und diesem Donnerstag in den Klassen durchgeführt wurden, gab es nur 215 Treffer. Insgesamt waren damit 0,009 Prozent positiv (Vorwoche: 0,01 Prozent). Nach einer Schulschließung in der Vorwoche herrschte diesmal wieder an allen Standorten Regelbetrieb.