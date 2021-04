Erst 27 Prozent zwischen 65 und 69 in OÖ geimpft .

In Oberösterreich haben zwar bisher alle für eine Corona-Impfung registrierten Über-65-Jährigen eine Einladung erhalten und könnten bis Ende April die erste Teilimmunisierung bekommen, allerdings haben sich in der Altersgruppe von 65 bis 69 bisher nur 27 Prozent impfen lassen. In manchen Bezirken werden daher bereits Menschen ab dem Jahrgang 1963 eingeladen. LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) appellierte am Montag an die Über-65-Jährigen, sich doch noch zu registrieren.