Fast 300.000 Infektionen in Russland nachgewiesen .

In Russland sind nach offiziellen Angaben inzwischen rund 300.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der landesweiten Corona-Fälle um 9.263 auf 299.941 gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich 2.837. In Indien gibt es inzwischen mehr als 100.000 Corona-Infektionen.