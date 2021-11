Gurgeltest-Chaos am Freitag Thema bei "Krisengipfel"

Das Chaos bei den PCR-Gurgeltests hat sich auch am Donnerstag nicht wirklich gebessert. Die vier Bundesländer Kärnten, Steiermark, Burgenland und Vorarlberg wollen am (morgigen) Freitag mit dem Konsortium in einem "Krisengipfel" darüber beraten, wie möglichst schnell eine praktikable Lösung gefunden werden kann. Das gab der Leiter des Kärntner Landespressedienstes, Gerd Kurath, vor Journalisten bekannt.