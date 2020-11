Gurgeltests an Wiener Schulen: 3,52 Prozent positiv .

Das Bildungsministerium hat am Donnerstag eine Bilanz über die Arbeit der mobilen Teams gezogen, die bei Coronavirus-Verdachtsfällen an Wiener Schulen ausrückten und mittels Gurgeltests Proben entnahmen. Zwischen 21. September und 23. Oktober erfolgten 210 Einsätze, wobei 5.910 Gurgeltests durchgeführt wurden. Davon seien 208 Tests, also 3,52 Prozent, positiv gewesen, hieß es. Künftig werden Fahrradboten an die Schulstandorte geschickt.