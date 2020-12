Hilfen für freischaffende Künstler werden verlängert .

Zwei im Zuge der Coronakrise eingeführte Unterstützungsmaßnahmen für freischaffende Künstler werden für das 1. Quartal 2021 verlängert: Für die SVS-Überbrückungsfinanzierung und den Covid-19-Fonds des Künstlersozialversicherungsfonds sind ab Mitte Jänner Anträge möglich, hieß es am Montag in einer Aussendung. Damit könne man "weiterhin ein Mindestmaß an Sicherheit geben und die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie abfedern", so Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).