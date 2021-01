Hinweise auf höhere Sterblichkeit bei B.1.1.7-Mutation .

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus (B.1.1.7) ist möglicherweise tödlicher als die bisher vorherrschende. Dafür gebe es "einige Hinweise" sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag in einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street in London. Die Mutation war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich rasch in London und Teilen des Landes ausgebreitet.