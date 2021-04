Der Bezirk im Tiroler Unterland hatte wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Variante eine Sondertranche der Europäischen Union in Form von 100.000 Impfdosen erhalten. Die Neuinfektionen in Schwaz gingen zuletzt stark zurück. Während man vor zwei Wochen noch über 270 aktiv Positive verzeichnete, waren es am mit Stand Mittwoch 159. Das Land führte dies auf das Zusammenspiel aus Impfungen, intensivem Contact Tracing und Ausreisetestpflicht zurück. Letztere gehört mit heute, Donnerstag, im Bezirk übrigens der Vergangenheit an.