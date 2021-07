Impf-Appell der Taskforce an die Bevölkerung .

Nach der Arbeitssitzung der Corona Taskforce zur Vorbereitung auf den Herbst hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) danach bei einem Pressestatement das Festhalten an den geplanten Öffnungsschritten angekündigt, die am 22. Juli eine Lockerung der Maskenpflicht vorsieht. Die Neuinfektionen würden weiter ansteigen, hielt der Kanzler am Freitagvormittag fest. "Nehmen sie das Impfangebot an", lautete daher der gemeinsame Appell der Regierungsmitglieder an die Bevölkerung.