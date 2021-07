Impfung mit Johnson & Johnson ohne Anmeldung in Wien .

In Wien startet eine weitere Impfaktion ohne Anmeldung. Neben den Impfboxen am Rathausplatz und am Wochenende auf der Donauinsel gibt es in der kommenden Woche die Einmal-Impfung von Johnson & Johnson im Austria Center Vienna (ACV) ohne vorherige Registrierung bei der Stadt. Das Angebot gilt von Montag bis Sonntag von 7.00 bis 19.00 Uhr für alle ab 18 Jahren, hieß es in einer Aussendung von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), mitzubringen sind Ausweis und E-Card.