In Wien startet Probebetrieb für Massentests .

In Wien startet am Donnerstag der Probebetrieb für die am Freitag beginnenden Massentests. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Generalstabschef Robert Brieger werden aus diesem Anlass die Teststraße in der Stadthalle präsentieren. Bis 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener an drei Standorten testen lassen. Neben der Stadthalle wurden auch die Marx-Halle und die Messe Wien entsprechend adaptiert.