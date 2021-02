Jeder sechste über 85-Jährige geimpft .

Vom Ziel der Durchimpfung der älteren Generation ist Österreich noch ein ganzes Stück weit entfernt. Laut am Mittwoch erstmals veröffentlichten Daten wurden bisher 37.740 über 85-Jährige geimpft - also jede und jeder sechste in dieser Altersgruppe. In Summe haben laut Elektronischem Impfpass (Stand Montagabend) 221.637 Personen zumindest die erste Impfung erhalten. Das entspricht 2,5 Prozent der Bevölkerung. Die meisten davon sind unter 65.