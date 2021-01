Laut Landespressedienst wurde die Lieferung von 8.300 Dosen bis Ende Jänner angekündigt, es dürfte aber möglicherweise mehr Impfstoff kommen. Am vergangenen Dienstag kündigte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) an, dass nach den angekündigten Lieferungen von Impfdosen bis Ende März 40.000 Personen in Kärnten geimpft werden. Österreichs Mediziner erhalten pro Corona-Impfung ein Honorar von 25 Euro. Sind sie mobil im Impfeinsatz, wie etwa in Alten- und Pflegeheimen, so gibt es einen Stundensatz von 150 Euro.