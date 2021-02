Kickl kritisiert Corona-"Watschentanz" um Tirol .

Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist das Vorgehen gegen die Coronasituation in Tirol nicht nachvollziehbar. Bundesregierung und das Bundesland führten hier einen "Watschentanz" auf, sagte er am Dienstag in einer Pressekonferenz. Es sei "absurd" und "gemeingefährlich", jetzt Reisewarnungen auszusprechen - die rechtlich ohnehin nichts bringen würden. Der Regierung empfahl Kickl einen "radikalen Strategiewechsel", etwa in Richtung des schwedischen Wegs.