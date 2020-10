Um 50 Patienten stieg die Zahl der Personen in Krankenhausbehandlung. Von 611 Hospitalisierten benötigten 107 intensivmedizinische Betreuung, ein Anstieg von zehn gegenüber Montag. Sechs weitere Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19.

Somit sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 861 Personen verstorben. 57.326 positive PCR-Tests und 44.949 Genesene bisher ergeben aktuell 11.516 aktive Fälle - ein Plus von 25 Prozent innerhalb einer Woche. Die Zahl der Krankenhauspatienten stieg in diesem Zeitraum um knapp 23 Prozent.

Von den 1.028 Neuinfektionen entfielen 306 auf Wien, 183 auf Niederösterreich und 152 auf Tirol. 112 neue Fälle wurden aus Oberösterreich gemeldet, 96 aus der Steiermark sowie 74 aus Salzburg. Es folgten Vorarlberg mit 43 Positiven, 32 wurden in Kärnten und 30 im Burgenland vermeldet.

Insgesamt 21.708 Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden durchgeführt, wobei der Anteil der positiv Getesteten bei 4,7 Prozent lag. 10.880 Testungen wurden allein in der Bundeshauptstadt abgewickelt, wobei der Anteil der positiven Testergebnisse mit 2,8 Prozent deutlich unter dem Österreichschnitt lag.