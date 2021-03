Kurz wird sich mit AstraZeneca impfen lassen .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird sich mit dem derzeit in Diskussion stehenden Coronavirus-Impfstoff des Herstellers AstraZeneca impfen lassen. Damit will er versuchen, seinen Beitrag zu leisten. "Ich habe mir hier ein klares Bild gemacht", sagte Kurz. "Nachdem es viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, werde ich mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, um zu zeigen, dass ich Vertrauen in den Impfstoff habe", betonte der Bundeskanzler am Freitag.