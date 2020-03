Volle Parkplätze, teilweise leere Regale, lange Schlangen bei den Kassen: So das Bild heute in den Supermärkten im Neusiedler Bezirk. Während Lebensmittel gehamstert werden, ist es im Outlet Center in Parndorf ungewöhnlich ruhig. Nur vereinzelt schlendern Personen in den Einkaufsstraßen des Shoppingcenters. In den Geschäften sind hauptsächlich Mitarbeiter anzutreffen, seltener Kunden. So das Bild am Freitag nachmittag.

Das Spring Late Night Shopping, das für 19. März geplant war, wurde bereits am Mittwoch abgesagt. Das benachbarte Parndorf Fashion Outlet Center folgt diesem Beispiel. Dessen Zu weiteren Maßnahmen und Auswirkungen auf den Handel in Parndorf befragt, sagte dessen Center-Manager Marius Gyparis, man warte nun auf weitere Mitteilungen der Bezirkshauptmannschaft, beziehungsweise des Ministeriums, so Gyparis abschließend.