Marke von weltweit fünf Millionen Corona-Toten überschritten

Die Webseite der Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen auch wieder zeitweise nach unten korrigiert. Nach Angaben der WHO von Freitag gab es bisher 4,98 Millionen bestätigte Todesfälle und rund 245 Millionen bekannte Infektionen.

UNO-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die Fünf-Millionen-Marke als "schmerzhafte neue Schwelle". "Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Pandemie vorbei ist." In Afrika seien erst fünf Prozent der Bevölkerung voll geimpft.

Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen rund um den Globus von einer hohen Dunkelziffer aus. Das Coronavirus SARS-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 auslösen, die tödlich verlaufen kann. Es gibt in allen Altersgruppen Todesfälle, aber ältere und Patienten mit schwachem Immunsystem sind besonders betroffen.