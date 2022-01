Mehr als 30.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Corona-Neuinfektionen haben am Mittwoch mit über 30.000 einen neuen Höhepunkt erreicht. Sie bewegen sich damit entlang der prognostizierten Zahlen. In den kommenden ein bis zwei Wochen werden 35.000 bis 40.000 positive Tests pro Tag erwartet, sagten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vor dem Ministerrat am Mittwoch. In rund 14 Tagen werden wir den Höhepunkt der Omikron-Welle sehen, sagte Mückstein.