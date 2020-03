Die beiden Todesopfer in Allesandria hatten die ausgebrochenen Proteste dazu genutzt, um sich von den Krankenstationen ihrer Gefängnisse Psychopharmaka zu beschaffen. Sie seien an einer Medikamentenüberdosis gestorben, berichtete ein Sprecher der Gewerkschaft der Gefängniswächter SAPP.

Bei zwei Todesopfern in Modena vermuten die Ermittler ebenfalls einen Tod durch Medikamentenüberdosis. Der dritte Tote starb nach Atembeschwerden, deren Ursachen noch unbekannt sind. Es gab keine Anzeichen von Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft von Modena ermittelt.

Zu Revolten kam es auch in den Haftanstalten in Reggio Emilia, Ferrara, Alessandria, Pavia, Frosinone und Neapel. In dem Gefängnis in Pavia südlich von Mailand nahmen Häftlinge laut italienischen Medien zeitweise zwei Wärter als Geiseln. Sie stahlen den Wärtern die Schlüssel der Zellen und befreiten Dutzende Insassen, berichteten die Polizeigewerkschaft Uilpa, die von Verwüstungen in der Strafanstalt sprach. Wärter aus den Mailänder Gefängnissen San Vittore und Opera wurden nach Pavia entsandt, um die Revolte unter Kontrolle zu bringen.

Einige Häftlinge flüchteten von der Strafanstalt im süditalienischen Foggia, konnten jedoch wieder festgenommen werden. Soldaten wurden eingesetzt, um die Flucht weiterer Insassen zu verhindern. Der italienische Verband Antigone, der sich für die Rechte von Gefängnisinsassen einsetzt, betonte, dass die italienischen Strafanstalten überfüllt seien. 61.230 Insassen seien in Strafanstalten eingepfercht, die eigentlich nur für 50.931 Plätze gedacht sind.

Unterdessen wurden im Iran wegen des Coronavirus rund 70.000 Gefangene freigelassen. Das sagte Ebrahim Raisi, Vorsitzender der Justiz, am laut Nachrichtenportal der iranischen Justiz. Es würden auch noch weitere Gefängnisinsassen freigelassen - "bis zu dem Punkt, an dem es keine Unsicherheit in der Gesellschaft schafft". Ob oder wann sie in die Haftanstalten zurückkehren müssen, wurde nicht ausgeführt.