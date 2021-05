Vergangenes Jahr hatte in Melbourne bereits ein monatelanger Lockdown mit strengen Ausgangsbeschränkungen gegolten. Nun verzeichneten die Behörden in Victoria am Donnerstag elf neue Fälle. Insgesamt gibt es in dem Bundesstaat mindestens 34 aktive Infektionen, größtenteils mit der hochansteckenden indischen Variante des Virus.

Das 25-Millionen-Einwohner-Land Australien hat die Pandemie wegen extrem strikter Regeln bisher gut im Griff. Landesweit wurden insgesamt 30.000 Fälle bestätigt. 910 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Grenzen sind schon seit März 2020 geschlossen.