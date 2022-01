Montagsrekord mit 15.717 Neuinfektionen und mehr Patienten

Somit sind seit Pandemiebeginn bereits 13.922 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die ansteckendere Omikron-Variante führt in der nunmehr fünften Welle zu neuen Rekordwerten. Erst vergangenen Mittwoch wurde der Allzeit-Rekord an täglichen Neuinfektionen mit 17.006 Fällen dokumentiert, Tages-Rekorde folgten am Sonntag und nun am heutigen Montag.

In der vierten Welle im November waren an einem Montag - dem 22. November - 13.806 neue Fälle registriert worden, der bisherige Rekordwert. Die heutigen 15.717 Neuinfektionen lassen den Sieben-Tages-Schnitt auf nunmehr 15.583 ansteigen. Zum Vergleich: Vor einer Woche, am 10. Jänner, gab es 10.804 Neuinfektionen, damals lagen mit 935 Spitalspatientinnen und Patienten fast gleich viele im Krankenhaus wie heute. Hier meldeten die Innen- und Gesundheitsministerium 934 Infizierte in stationärer Behandlung. Auf den Intensivstationen gibt es mit 212 Schwerkranken gleich viele wie am Vortag.

Einen Rekordwert gab es auch bei der Sieben-Tages-Inzidenz, sie betrug zu Wochenbeginn nunmehr 1.221,1 pro 100.000 Einwohner. Österreichweit gab es 141.381 bestätigte aktive Fälle. Das sind um 10.000 Fälle mehr als die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck Einwohner hat und beinahe doppel so viele wie noch vor einer Woche. Am 10. Jänner waren es 77.047 dokumentierte aktiv Infizierte gewesen.