In Tirol sind somit insgesamt 28 Menschen in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gestorben. Mit Stand Donnerstagvormittag galten 2.017 Personen als erkrankt. Weitere 546 waren bereits wieder gesund. Damit wurden in Tirol bisher insgesamt 2.591 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die bundesweite Zahl an Todesopfern, die das neuartige Virus bisher gefordert hat, war am Mittwoch vom Gesundheitsministerium mit 146 angegeben worden.