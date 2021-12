Neuinfektionen gingen in Österreich auf 5.192 Fälle zurück

In den vergangenen sieben Tagen wurden 408 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 12.796 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 143,2 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Im Krankenhaus lagen am Sonntag 3.029 Personen, um 134 weniger als am Vortag gemeldet waren. 651 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit gestern um drei und ist innerhalb einer Woche um 31 Patienten angestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Sonntag 617,9 Fälle auf 100.000 Einwohner. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 1.198.478 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 1.075.482 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 11.998 als wieder gesund.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 409.980 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet (mehr als am vergangenen Sonntag mit 393.031). Davon waren 353.570 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate betrug 1,5 Prozent (am vergangenen Sonntag betrug die Positivrate 3,2 Prozent bei 330.203 aussagekräftigen PCR-Tests). Der aktuelle 24-Stunden-Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich 1,9 Prozent der PCR-Tests positiv).

79.559 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden - davon 10.399 Erststiche (13,07 Prozent). Damit liegt die Zahl der erstmaligen Impfungen unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 10.660. 16.263 Impfungen waren Zweitstiche (Sieben-Tages-Schnitt: 16.256). 52.897 Drittstiche am Samstag sind 66,49 Prozent aller durchgeführten Impfungen. Damit lag die Zahl der Drittimpfungen unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 74.000.

Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.400.311 bereits zumindest eine Impfung erhalten. 6.039.992 Menschen und somit 67,6 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Nach Altersgruppen: Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen haben 61,1 Prozent ein gültiges Impfzertifikat, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 67,2 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 71,7 Prozent.

74,8 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind mit Zertifikat nachweisbar gegen Covid-19 geschützt, 82,3 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Quote von 86,2 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 90,7 Prozent und die Gruppe 85plus 90,9 Prozent. Für Kinder bis elf Jahre, die derzeit lediglich "Off Label" geimpft werden, werden 0,7 Prozent ausgewiesen.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 73,6 Prozent. In Niederösterreich haben 69,8 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 67,7 Prozent. Nach Wien (66,7), Tirol (66,5), Vorarlberg (64,8), Kärnten (64,5) und Salzburg (64,1) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 63,2 Prozent.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Vorarlberg mit 1.020,9, gefolgt von Kärnten, Tirol und Salzburg (1.010,3, 752,1 bzw. 707,3). Weiters folgen Oberösterreich (701,4), die Steiermark (653,4), Niederösterreich (543,5), das Burgenland (428,4) und Wien (346,8). Die Zahl der seit gestern eingemeldeten Neuinfektionen betrug pro Bundesland: Burgenland 101, Salzburg 347, Vorarlberg 375, Kärnten 467, Tirol 557, Wien 776, Steiermark 834, Oberösterreich 850, Niederösterreich 885.