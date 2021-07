Am Freitag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 95 neue Fälle seit Donnerstag. Das ist über dem Schnitt der vergangenen Woche, wo täglich 79 Neuinfektionen hinzukamen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug wie am Vortag 6,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Freitag gab es österreichweit 1.828 aktiv Infizierte, um 31 weniger als am Donnerstag. So wenige aktuell infizierte Menschen hatte es zuletzt vor knapp elf Monaten gegeben. Am 15. August 2020 gab es 1.824 bestätigte aktive Fälle.

Österreichweit wurden am Donnerstag 107.984 Impfungen durchgeführt. Seit rund einem halben Jahr wird geimpft, bisher haben laut den Daten des E-Impfpasses 4.791.800 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 53,6 Prozent der Bevölkerung. Exakt 3.184.756 und somit 35,7 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate im Burgenland mit 59,4 Prozent. In Niederösterreich sind 58,6 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft, in Tirol 54,1 Prozent. Nach Vorarlberg (53,4), der Steiermark (53), Kärnten (52,1), Salzburg (51,4) und Wien (50,4) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 49,2 Prozent.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich bisher 650.569 positive Testergebnisse. Als wieder genesen gelten 638.032 Menschen. Am Freitag gab es mit 54 Neuinfektionen die meisten in Wien, in Niederösterreich waren es 19 und in Oberösterreich 15. Kärnten meldete erneut eine Datenkorrektur mit einem Minus von sechs Fällen.

Weiter hoch ist die Zahl der Todesfälle. Seit Donnerstag kamen drei weitere Tote hinzu, in der vergangenen Woche starben neun Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Seit Pandemiebeginn gab es bereits 10.709 Todesopfer, pro 100.000 Einwohner sind 119,9 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Im Krankenhaus mussten am Freitag 153 Menschen behandelt werden, 13 weniger als am Vortag. Davon benötigten 51 intensivmedizinische Versorgung, ein Patient weniger als am Donnerstag. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 361.960 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 76.116 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 0,1 Prozent.

Zahlreiche Experten waren in Österreich seit Pandemiebeginn im Einsatz. Bei ihnen will sich die Bundesregierung bei einer Veranstaltung am kommenden Dienstag bedanken. Stellvertretend für die vielen Wissenschafter, die als Berater tätig waren, werden Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie und Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien, Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie der MedUni Wien, Oswald Wagner, Vizerektor und Leiter des klinischen Institutes für Labormedizin der MedUni Wien, und Niki Popper, Simulationsexperte der TU Wien, an der Veranstaltung teilnehmen. Dazu kommen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP).