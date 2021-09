OÖ beginnt kommende Woche mit der dritten Impfung .

In Oberösterreich kommen die dritten Stiche für Geimpfte ab der kommenden Woche. Da zu Jahresbeginn mit der Immunisierung in den Alters- und Pflegeheimen begonnen wurde, sind diese auch wieder als erste dran. Sie können die Impfstoffe nach Bedarf bestellen. Das berichtete Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) als Gesundheitsreferentin in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz.