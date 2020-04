Von 7. bis 8. August hätte das ruhige Bildein im Bezirk Güssing wieder zum musikalischen Mittelpunkt des Südburgenlandes werden sollen. Nun musste das Festival jedoch abgesagt werden. "Liebe Pinkarockerinnen und Pinkarocker, wir haben bis zuletzt gehofft mit euch gemeinsam unser Jubiläum feiern zu können, jetzt ist es leider traurige Gewissheit: Das picture on festival 2020 muss aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation und der damit verbundenen Veranstaltungsauflagen abgesagt werden. Die Enttäuschung über die erste Festivalpause seit zwanzig Jahren ist riesig, aber wir tragen diese Entscheidung zum Schutz aller Mitmenschen natürlich voll und ganz mit – Gesundheit geht vor!", posteten die Veranstalter auf ihrer Facebookseite.

Für Karteninhaber kündigt der Veranstalter eine Lösung an. Das Picture On 2021 wird am 13. und 14. August 2021 stattfinden.