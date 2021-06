"Das ist eine dieser Sachen, die im Leben passieren, einer dieser Momente, in denen die Art und Weise, wie wir auf einen Rückschlag reagieren, uns als Menschen definieren", schrieb Rahm bei Twitter. "Ich bin sehr dankbar, dass meine Familie und ich uns okay fühlen."

Laut PGA-Mitteilung hatte Rahm bereits am vergangenen Montag Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Laut Gesundheitsregeln der PGA Tour hatte der Golfprofi aber die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen, wenn er täglich getestet wird und er nur eingeschränkten Zutritt zu Innenbereichen erhält. Rahm, der bisher keine Symptome zeigt, begab sich unmittelbar nach dem Testergebnis in Quarantäne.

Der Spanier war in Ohio als Titelverteidiger angetreten. Nach Rahms erzwungener Aufgabe liegen beim mit 9,3 Millionen US-Dollar dotierten Turnier nun die beiden US-Amerikaner Collin Morikawa und Patrick Cantley an der Spitze der Gesamtwertung.