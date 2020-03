Um die Frage der Schulschließung zur Vermeidung von Corona-Ansteckungen geht es Mittwochnachmittag bei einem Sozialpartner-Gipfel im Bundeskanzleramt. Dort soll geklärt werden, wie in der Wirtschaft mit dem Ausfall der Eltern umgegangen wird, wenn die Kinder zu Hause betreut werden müssen.

Rendi-Wagner - sie ist Ärztin - ist allerdings aus medizinischen Gründen dagegen, alle Schulen zu schließen. Wenn, dann sollte man dies auf die Oberstufen begrenzen. Denn die über 14-Jährigen müssten nicht betreut werden. Können auch jüngere Kinder nicht zur Schule, würden zur Betreuung oft die Großeltern einspringen. Und sie sind genau jene Gruppe, die besonders vor einer Corona-Infektion geschützt werden muss, unterstrich die SPÖ-Chefin auf Facebook.

FPÖ-Chef Norbert Hofer rief angesichts der Coronakrise zu einem nationalen Schulterschluss der Parteien auf. Man biete jede Unterstützung an, wolle aber auch Punkte aufzeigen, die nicht funktionierten, sagte er am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Kritik übte er vor allem am Grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Das Krisenmanagement der Bundesregierung habe viel Zeit verloren. Grenzkontrollen und Fiebertests am Flughafen Schwechat seien zu spät gekommen, man habe trotz Engpässen Grippeschutzmasken an China verschenkt oder eine Bildungsmesse nicht abgesagt. Wäre die FPÖ noch in der Bundesregierung und eine freiheitliche Gesundheitsministerin hätte eine solche Performance abgeliefert, hätte man sie in der Luft zerrissen, zeigte er sich überzeugt.

Den Jubel über Anschober verstehe er nicht, meinte Hofer: "Er gibt coole Pressekonferenzen, aber er muss auch handeln." Andere Länder hätten ihre Grenzen abgeriegelt, doch der Gesundheitsminister habe das mit dem "grundfalschen" Argument, das Virus kenne keine Grenzen, verweigert. Generelle Schulschließungen hält Hofer nicht für richtig: "Dann steht Österreich still."

Die FPÖ propagierte ein Maßnahmenpaket zur Abfederung der negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Einen entsprechenden Entschließungsantrag, der den Wunsch nach 100 Mio. bis zu 1 Mrd. Euro an AMS-Mitteln für den Arbeitsmarkt vorsieht, will sie im Wirtschaftsausschuss einbringen. Es müsse antizyklisch investiert werden: "Auch das Nulldefizit darf jetzt kein Dogma sein."