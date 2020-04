Rückholflug aus Neuseeland am Freitag in Wien-Schwechat .

Die AUA-Maschine "Spirit of Austria", die rund 300 Europäer - davon der Großteil Österreicher - aus Neuseeland zurück in die Heimat bringt, wird am Freitagvormittag am Flughafen Wien-Schwechat erwartet. Voraussichtliche Landezeit ist 9.20 Uhr, berichtete das Online-Luftfahrtmagazin "Austrian Wings".